ÇYDD'nin 25. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 25. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul'da mevcut Genel Başkan Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in listesi yeniden seçildi.

ÇYDD 25. Olağan Genel Kurulu, 14- 15 Ekim 2023 tarihlerinde yapıldı. ÇYDD'nin dernek organları, ülke genelindeki şubelerinden katılan delegelerin oylarıyla belirlendi. ÇYDD bünyesinde bulunan 118 şube ve 6 temsilcilikten delegelerin katılımıyla düzenlenen 25. Olağan Genel Kurul'da 2021-2023 yıllarına ait faaliyet raporu ve mali tablo görüşülürken; derneğin gelecek hedefleri hakkında kararlar alındı. Yeni yönetimin de belirlendiği Genel Kurul'da, 23 ve 24. dönemlerde ÇYDD'nin genel başkanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve listesi yeniden seçildi.

Genel kurulda konuşan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, şunları söyledi:

"Çağdaş toplum ve insana çağdaş eğitim yoluyla ulaşmaya çalışan; bilgi paylaşımına, iş birliğine ve yardımlaşmaya olanak sağlayan derneğimizin 25. Genel Kurulu'nda hep birlikte olmanın tarifi mümkün olmayan mutluluğunu yaşıyoruz. Derneğimizin, hep birlikte üreterek ve hep birlikte hareket ederek anlam kazanan bir yer olduğundan hiç şüphem yoktur. Atatürk devrim ve ilkeleri ışığında, birlik ve beraberlik duygusunu hiç kaybetmeden çağdaşlık yolculuğumuzu sürdürmeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti'nin tehdit altına girmesi endişeleri ile 1989 yılında kurulan derneğimiz, bugün de son yirmi yıldır ülkemizi yönetenlerin laik cumhuriyetten uzaklaşma adımlarının önünü kesmek için dur durak bilmeden çalışmayı sürdürüyor ve biliyoruz ki, her şeye yetemesek de sürdürdüğümüz mücadele varlığımızı daha değerli kılıyor. 'Eğitimli her kadının Cumhuriyet'e borcu var' diyen Türkan Hocamız gibi bizler de çağdaş insan kimliğimiz ile Atatürk Cumhuriyeti'ne olan borcumuzu ödüyoruz."

Genel Kurul'da seçilen ve 2023 – 2025 döneminde görev yapacak yönetim kurulu listesi şöyle:

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL

Lale Ayşe PİLATİN

Av. Sedat DURNA

Av. Gülsen AKBULAK

Nilgün Polart GEVREK

Prof. Dr. Cihan DEMİRCİ TANSEL

Prof. Dr. Halime Filiz MERİÇLİ

Gülnaz KOCABAŞ?

Bahattin CARAV?

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Tanzer BOĞAN

Cahide Deniz BAYRAKTAR

Serpil ÇAKMAK

Nazire YAMAN

Deniz Garip YILMAZ

Berfin KURUŞ

Murat DÜZGÜN

Kartal Kaan AKDOĞAN

Dicle KARABULUT ALTINSOY

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri

??

Sabahattin KESKİN?

Fatma Nur GERÇEL?

Hikmet İŞLER?

Hatice Leyla SÜRMELİ

Mustafa ÖZMEN?

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Fehime ÖZEL

Ayşe Lale ERKAL

Özden Ayşen SIRMABIYIK

Macide OYTAY

Özge YILMAZ

Onur Kurulu Asıl Üyeleri?

Av. Hüseyin KARATAŞ

Av. Hasan Murat TOPÇUOĞLU

Av. Ali GÜRBÜZ

Prof. Dr. Cahide Nergis MÜTEVELLİOĞLU

Sevgi ULUĞ

Onur Kurulu Yedek Üyeleri?

Prof. Dr. Ayşe Ferda BİRHEKİMOĞLU OCAKÇI

Celal ÖZEL

Prof. Dr. Serkan DEVECİ Osman KARADUMAN?

Av. Merve Naz NOKAY