ÇYDD'nin 25. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 25. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul'da mevcut Genel Başkan Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in listesi yeniden seçildi.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 25. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul'da mevcut Genel Başkan Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in listesi yeniden seçildi.
ÇYDD 25. Olağan Genel Kurulu, 14- 15 Ekim 2023 tarihlerinde yapıldı. ÇYDD'nin dernek organları, ülke genelindeki şubelerinden katılan delegelerin oylarıyla belirlendi. ÇYDD bünyesinde bulunan 118 şube ve 6 temsilcilikten delegelerin katılımıyla düzenlenen 25. Olağan Genel Kurul'da 2021-2023 yıllarına ait faaliyet raporu ve mali tablo görüşülürken; derneğin gelecek hedefleri hakkında kararlar alındı. Yeni yönetimin de belirlendiği Genel Kurul'da, 23 ve 24. dönemlerde ÇYDD'nin genel başkanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve listesi yeniden seçildi.
Genel kurulda konuşan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, şunları söyledi:
"Çağdaş toplum ve insana çağdaş eğitim yoluyla ulaşmaya çalışan; bilgi paylaşımına, iş birliğine ve yardımlaşmaya olanak sağlayan derneğimizin 25. Genel Kurulu'nda hep birlikte olmanın tarifi mümkün olmayan mutluluğunu yaşıyoruz. Derneğimizin, hep birlikte üreterek ve hep birlikte hareket ederek anlam kazanan bir yer olduğundan hiç şüphem yoktur. Atatürk devrim ve ilkeleri ışığında, birlik ve beraberlik duygusunu hiç kaybetmeden çağdaşlık yolculuğumuzu sürdürmeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti'nin tehdit altına girmesi endişeleri ile 1989 yılında kurulan derneğimiz, bugün de son yirmi yıldır ülkemizi yönetenlerin laik cumhuriyetten uzaklaşma adımlarının önünü kesmek için dur durak bilmeden çalışmayı sürdürüyor ve biliyoruz ki, her şeye yetemesek de sürdürdüğümüz mücadele varlığımızı daha değerli kılıyor. 'Eğitimli her kadının Cumhuriyet'e borcu var' diyen Türkan Hocamız gibi bizler de çağdaş insan kimliğimiz ile Atatürk Cumhuriyeti'ne olan borcumuzu ödüyoruz."
Genel Kurul'da seçilen ve 2023 – 2025 döneminde görev yapacak yönetim kurulu listesi şöyle:
Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri
Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL
Lale Ayşe PİLATİN
Av. Sedat DURNA
Av. Gülsen AKBULAK
Nilgün Polart GEVREK
Prof. Dr. Cihan DEMİRCİ TANSEL
Prof. Dr. Halime Filiz MERİÇLİ
Gülnaz KOCABAŞ?
Bahattin CARAV?
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Tanzer BOĞAN
Cahide Deniz BAYRAKTAR
Serpil ÇAKMAK
Nazire YAMAN
Deniz Garip YILMAZ
Berfin KURUŞ
Murat DÜZGÜN
Kartal Kaan AKDOĞAN
Dicle KARABULUT ALTINSOY
Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri
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Sabahattin KESKİN?
Fatma Nur GERÇEL?
Hikmet İŞLER?
Hatice Leyla SÜRMELİ
Mustafa ÖZMEN?
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Fehime ÖZEL
Ayşe Lale ERKAL
Özden Ayşen SIRMABIYIK
Macide OYTAY
Özge YILMAZ
Onur Kurulu Asıl Üyeleri?
Av. Hüseyin KARATAŞ
Av. Hasan Murat TOPÇUOĞLU
Av. Ali GÜRBÜZ
Prof. Dr. Cahide Nergis MÜTEVELLİOĞLU
Sevgi ULUĞ
Onur Kurulu Yedek Üyeleri?
Prof. Dr. Ayşe Ferda BİRHEKİMOĞLU OCAKÇI
Celal ÖZEL
Prof. Dr. Serkan DEVECİ Osman KARADUMAN?
Av. Merve Naz NOKAY