Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Silifke'ye ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Silifke'ye ödül
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kısa Film Yarışması ödül töreninde, Mersin'in Silifke ilçesinden 'Kırık Saksıdaki Umut' adlı kısa film Türkiye birincisi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kısa Film Yarışması ödül töreninde, Mersin'in Silifke ilçesinden 'Kırık Saksıdaki Umut' adlı kısa film Türkiye birincisi oldu.

Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen 'Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035) Vizyon Tanıtım Programı', Haliç Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla düzenlendi. Programa devlet yetkilileri, davetliler ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yarışmada birinciliğe layık görülen 'Kırık Saksıdaki Umut' filmi, aile bağları ve toplumsal dayanışma temasını etkileyici anlatımıyla jüri üyelerinden tam not aldı. Filmin ödülü, yönetmen Mehmet Ali Akış'a Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, elde edilen başarıdan büyük gurur duyulduğu belirtilerek, filmin yapımcısı ve Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, yönetmen Mehmet Ali Akış, sanat yönetmeni İbrahim Kucuş, müzik ve ses tasarımını üstlenen Hasan Semih Altunok, senaryo yazarı Zahide Bilgen Bucak ve çocuk oyuncu Asya Tamara Teke başta olmak üzere emeği geçen tüm ekip tebrik edildi.

Silifke'den çıkan bu anlamlı başarı, ilçede büyük sevinç ve gurur yaşattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor

Savaş endişesi radarda! Uçaklar peş peşe o bölgeye gidiyor
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu

Askerlerini tatbikata gönderdi, bin pişman oldu
İsrailli bakanın doğum gününde skandal 'urgan' pastası: Bazen hayaller gerçek olur

İsrailli bakandaki küstahlığa bakın! Pasta ayrı, yazı ayrı skandal
Türkiye'de eleştirilerin hedefinde olan Farioli, Portekiz'de tarih yazdı

Türkiye'de burun kıvrılan o adam Avrupa'da tarih yazdı

İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı

Türkiye'de çok satan 2 telefon markası birleşti
Barış Göktürk'ten dikkat çeken itiraf: Bana ittifak teklif etti

F.Bahçe başkan adayından bomba itiraf: Arayıp ittifak teklif etti
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
Lionel Messi, 3-0 öne geçtiği maçta kabusu yaşadı

3-0 öne geçtikleri maçın skoru inanılmaz
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı

Trump'a şok! Fena oyuna getirdiler