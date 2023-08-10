Çukurova Belediye Başkanı Yaz Kurslarını Ziyaret Etti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yaz kurslarında eğitim alan tiyatro ve drama öğrencilerini ziyaret etti.

Başkan Çetin, Bülent Ecevit Kültür Sanat Parkı'nda bulunan Ceren Özdemir Müzik Atölyesi'ndeki eğitimi bir süre izleyerek, kurs eğitmeni Dilek Kont'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çetin, kursların amacının çocukların içindeki cevheri ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Adana çok büyük sanatçılar çıkarmıştır. Sanatın her dalında çok değerli insanlar çıkarmıştır. Neden sizlerin arasından da her branştan sanatçılar çıkmasın? Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Ama bu işi bırakmayacaksınız. Hem yeteneğiniz olacak hem de çok çalışacaksınız. İyi eğitimlerden geçip bunu yeteneğinizle birleştirip iyi sanatçılar olabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bizden isteyin biz size imkanlar sunalım."