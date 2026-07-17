Haberler

Ankara'da kurulan "oba" kültürel mirası geleceğe aktarıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Devlet-i Aliyye Ocakları tarafından oluşturulan Kayı Obası'nda, Türk tarihi ve kültürel miras uygulamalı olarak gelecek nesillere aktarılıyor. Obada otağlar, at biniciliği, okçuluk, geleneksel el sanatları ve tarihi yapılar yer alıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir dernek tarafından kurulan Kayı Obası'nda, Türk tarihini ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla geleneksel yaşam kültürü uygulamalı olarak yaşatılıyor.

Devlet-i Aliyye Ocakları Çubuk Şubesi tarafından, Kuruluş Osmanlı dizisinden esinlenilerek Aşağı Çavundur ile Tahtayazı mahalleleri arasında oluşturulan Kayı Obası'nda otağlar, at biniciliği alanları, okçuluk eğitim sahaları ve geleneksel el sanatlarının icra edildiği bölümler yer alıyor.

Obada devam eden çalışmalar kapsamında kesme taştan inşa edilen medrese, cami, hamam, imarethane ve tabhanelerden oluşan geleneksel mimari yapılar da projeye dahil ediliyor.

Obanın kurucularından Mehmet Karapınar, AA muhabirine, amaçlarının milli ve manevi değerleri gelecek kuşaklara yalnızca anlatmak değil, yaşayarak öğretmek olduğunu söyledi.

Kayı Obası fikrini kültürel mirası yaşatarak aktarma hedefiyle hayata geçirdiklerini belirten Karapınar, "Bunun sadece sözle olmayacağını düşündük. Bu nedenle çocuklarımızın tarihini yaşayarak öğrenebileceği bir ortam oluşturduk. Burada medrese, cami, hamam, imarethane ve tabhanelerin yer aldığı tarihi bir yapı inşa ediyoruz. Obamızda kilim dokuma, marangozluk, demircilik, okçuluk ve at biniciliği gibi geleneksel sanat ve sporlar da yaşatılıyor." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor

Kimse bunu beklemiyordu! Altında hesapları değiştiren gelişme
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de yeni dönem başlıyor

Otomobil alacaklar dikkat! Kritik değişiklik Meclis'te kabul edildi
Dehşet anları kamerada! Fırlattığı bıçak arkadaşını hayattan kopardı

Dehşet anları kamerada! Yaptığı şaka arkadaşını hayattan kopardı

Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu

Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu
Yargı 'dur' dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak

Yargı 'dur' dedi: Özel okullar artık bunu yapamayacak
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
Orta Doğu'da yeni cephe! İran, Kuveyt'teki ABD üslerine bomba yağdırdı

Orta Doğu'da yeni cephe! Arap ülkesine gece yarısı bomba yağdı