Çubuk'ta "3. Çubuk Sanat Buluşması Karma Resim Sergisi" açıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, "3. Çubuk Sanat Buluşması Karma Resim Sergisi" organize edildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, "3. Çubuk Sanat Buluşması Karma Resim Sergisi" organize edildi.

Çubuk Belediyesi Sanat Atölyesi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan sergi, Belediye Sergi ve Fuaye Alanında törenle açıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçenleri kutladı.

Ressam ve eğitmen Halil Basri Uluğ ise kursiyerlerin bir yıl boyunca büyük özveriyle çalıştığını ifade ederek, "Ortaya çıkan eserlerin kalitesi bizleri mutlu etti. Öğrencilerimizle birebir ilgilenerek daha iyi seviyelere ulaşmaları için çalışmalarımız sürecek." dedi.

Çubuk Engelli ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Bünyamin Çevik de ilçede bu tür sanatsal faaliyetlerin artmasının önemine dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergide, 151 kursiyerin 650 kara kalem, sulu boya, yağlı boya, akrilik ve maket çalışması yer aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
