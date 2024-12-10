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Çubuk Sanat Atölyesi'nde Anaokulu Öğrencilerine Resim ve Tasarım Etkinliği

Çubuk Sanat Atölyesi'nde Anaokulu Öğrencilerine Resim ve Tasarım Etkinliği
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Çubuk Belediyesi'ne ait Çubuk Sanat Atölyesi, anaokulu öğrencilerine yönelik resim ve tasarım etkinliği düzenledi. Ressam Halil Basri Uluğ öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara sanat teknikleri öğretilerek yaratıcılıkları desteklendi.

Çubuk Belediyesine bağlı Çubuk Sanat Atölyesince anaokulu öğrencilerine yönelik resim ve tasarım etkinliği gerçekleştirildi.

Ressam ve tasarımcı Halil Basri Uluğ öncülüğünde yapılan etkinlikte, öğrencilere resim teknikleri ve tasarım uygulamaları gösterildi.

Boyama tekniklerini öğrenen öğrenciler keyifli vakit geçirdiler.

Etkinliklerin çocuklar üzerindeki olumlu etkisi olduğunu belirten öğretmen Beyda Sülük, "Beş yaş grubu öğrencilerimizle birlikte sanat atölyemizi ziyarete geldik. Çocuklarımızı hem sanatla tanıştırdık hem de farklı nesneleri kullanarak neler yapabileceklerini ve yaratıcılıklarını geliştirdik." dedi.

Nezahat Onbaşı Anaokulu öğrencilerini misafir ettiklerini anlatan Uluğ da amaçlarının çocukları sanatla buluşturmak olduğunu söyledi.

Bazı becerilerin ve yeteneklerin küçük yaşta kazanıldığına işaret eden Uluğ, "Çocuklarımızın el becerilerini artırmak için ahşaplarla tanıştırdık. İşlemden geçirdikleri ahşapların üzerine sulu boyaları kullanarak kendi hayal güçlerini de ekleyerek bir takım şekiller, çizimler yapmalarını öğrettik. İlk defa böyle bir etkinlik yapıyorlar. Güzel bir çalışma oldu. Atölyemiz 7-12 yaş grubu ve yetişkinler için çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Kültür Sanat
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