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ÇÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinden mezuniyet sergisi

ÇÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinden mezuniyet sergisi
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Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü mezuniyet sergisi, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide öğrencilerin baskı, giysi, dokuma ve örme tasarımı çalışmaları yer alıyor. Sergi 6 Haziran'a kadar açık.

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü tarafından hazırlanan Mezuniyet Sergisi sanatseverlerle buluştu.

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü tarafından hazırlanan "Mezuniyet Sergisi", 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Bölüm öğretim üyelerinin danışmanlığında yürütülen diploma proje dersi kapsamında hazırlanan sergide; son sınıf öğrencilerinin geliştirdikleri baskı tasarımı, giysi tasarımı, dokuma tasarımı ve örme tasarımı alanlarındaki çalışmaları yer aldı.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Engin Alpat, serginin, öğrencilerin dört yıllık eğitim süreçleri boyunca edindikleri kuramsal bilgi, teknik beceri ve üretici tasarım yaklaşımlarını yansıtan çok geniş eserler sunulduğunu belirterek, "Geleneksel ve çağdaş tasarım anlayışlarını bir araya getiren projeler; malzeme, teknik ve çeşitlilikleriyle tekstil ve moda tasarımının güncel eğilimlerine ışık tutuyor. Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünün eğitim anlayışını ve öğrencilerinin üretim potansiyelini görünür kılmayı amaçlayan sergi, aynı zamanda genç tasarımcıların profesyonel yaşamlarına attıkları ilk adımların önemli bir göstergesi niteliğindedir" dedi.

Serginin, 6 Haziran tarihine kadar tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacağı bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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