Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü Projesiyle Laçin'de Kültür Gezisi Yapan Öğrenciler Kütüphane Duvarlarını Boyadı

Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Laçin'e gelen öğrenciler, İlçe Halk Kütüphanesi'nin duvarlarını boyadı. Misafir öğrenciler, etkinlik kapsamında kitap okuyan insanları resmederek kütüphane duvarlarını renklendirdi. Etkinliğe katılan öğrenciler, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, Laçin'deki öğrencileri kütüphaneye davet etti.

Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında kültür gezisi kapsamında Laçin'e gelen öğrenciler İlçe Halk Kütüphanesi'nin duvarlarını boyadı.

Misafir öğrenciler, etkinlik kapsamında ellerine fırçaları alarak kütüphanenin duvarına, kitap okuyan insanları resmederek boyadı.

Gün boyu süren etkinlikle kütüphane duvarları rengarenk oldu.

Etkinliğe katılan öğrenciler, kitap okumanın önemine işaret edip, ilçedeki öğrencileri kütüphaneye davet ederek Laçin'de böyle bir etkinliğe katılmaktan mutlu olduklarını ifade ettiler.