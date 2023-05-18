Çorum Boğazkale'de öğrenciler müze ve ören yerini gezdi

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler, Müzeler Günü nedeniyle Boğazköy Müzesi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla Bakanlığa bağlı bütün müzelerin bir günlüğüne ücretsiz gezilebilmesini kararlaştırdı.

Bu kapsamda, Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'daki kazı çalışmalarında bulunan, arkeoloji dünyasının "ünik" diye nitelendirdiği eserlerin yer aldığı Boğazkale Müzesi de kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Boğazkale'den götürüldükten yaklaşık bir asır sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle Almanya'dan Türkiye'ye iade edilen Boğazkale Sfenksi'nin de sergilendiği müzenin Müzel Günü'ndeki ilk misafirleri öğrenciler oldu.

Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş ve müze görevlileri tarafından ağırlanan öğrencilere Hattuşa Ören Yeri, Hitit toplumu ve müzede sergilenen eserler hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler ayrıca müzecilik teknikleri hakkında da bilgilendirildi.

Müzeler Günü dolayısıyla Boğazkale ilçe merkezi ve köylerinde bulunan ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik etkinliklerin, hafta boyunca devam edeceği bildirildi.