Çömlek Ustası Salim Yaşar, 70 Yıldır Sanatını Gelecek Kuşaklara Aktarıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan çömlek ustası Salim Yaşar, yaklaşık 70 yıldır sürdürdüğü mesleğini okullarda verdiği uygulamalı eğitimle gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.

"Şakir Ağa" olarak tanınan ustasından öğrendiği mesleğini ilçeye bağlı Kınık köyündeki atölyesinde sürdüren, Kültür ve Turizm Bakanlığından da 2022'de "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü alan 83 yaşındaki Yaşar, 2019'dan bu yana ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde öğrencilere mesleğinin inceliklerini anlatıyor.

???????Salim Yaşar, AA muhabirine, mesleğiyle alakalı birçok etkinliğe ve organizasyonlara katıldığını, bunun yanında kurslar verdiğini aktardı.

Gelen talepleri geri çevirmediğini ifade eden Yaşar, "Çömlek çarkıyla okullara gitmeye başladım. Bilhassa anaokulu ve ilkokullardaki çocuklarımız hevesliler. Çocuklar o kadar çamuru seviyorlar ki elleri çamura değdikten sonra bırakamıyorlar. Çocuklar kendi yeteneklerini elleriyle kullanıyorlar." dedi.

70 yıldır mesleğini severek yaptığını anlatan Yaşar, "Yaşım ilerlemesine rağmen yorulmuyorum. Çocuklarımızın da sanatımızı devam ettireceklerine inanıyorum. Çocukların yüzlerinde gördüğüm mutluluğu anlatamam." ifadelerini kullandı.

Yaşar'ın çocuklarla buluştuğu Ertuğrulgazi İlkokulunun Müdürü Yılmaz Benlice de çömlek sanatının geçmişten geldiğini, çocukların çömlek yaparken çok mutlu olduğunu söyledi.

Sınıf öğretmeni Funda Gürlek de okulda çeşitli sosyal etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek "Çocuklarımız çok mutlular. Kendi çocukluğumuzda oyunlarımızı bu şekilde çamurla oynardık. Çocuklarımız için bir fırsat oldu, çamurla mutlu oluyorlar." diye konuştu.