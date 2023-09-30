Çocuklar Osmancık'ta Eğlendi
Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında çocuklar oyun parkında eğlendi. Osmancık Belediyesi tarafından kurulan oyun parkında çocuklar geleneksel oyunlar ve gösterilerle keyifli vakit geçirdi. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, çocuklara futbol topu hediye etti.
Çorum'un Osmancık ilçesinde çocuklar oyun parkında eğlendi.
Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında "Çocuk Festivali" düzenlendi.
Etkinlik kapsamında ilçe merkezindeki kapalı pazar alanına oyun parkı kuruldu.
Osmancık Belediyesinin davetlisi olarak aileleriyle oyun alanına gelen çocuklar, burada geleneksel oyun ve gösterilerle eğlenceli vakit geçirdi.
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, festivale katılan çocuklara futbol topu hediye etti.