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Çocuklar Osmancık'ta Eğlendi

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında çocuklar oyun parkında eğlendi. Osmancık Belediyesi tarafından kurulan oyun parkında çocuklar geleneksel oyunlar ve gösterilerle keyifli vakit geçirdi. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, çocuklara futbol topu hediye etti.