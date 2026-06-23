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Binlerce yıllık kale duvarlarını spreyle boyadılar

Binlerce yıllık kale duvarlarını spreyle boyadılar
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, her yıl binlerce turisti ağırlayan tarihi Cizre Kalesi'nin surları kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla boyandı. İlçe sakinleri duruma tepki göstererek, sorumluların cezalandırılmasını ve temizlik yapılmasını talep etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, köklü geçmişiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi Cizre Kalesi duvarları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boyandı. Yüzyıllardır ayakta kalarak tarihe tanıklık eden surların üzerine yazılan yazılar ve rastgele karalamalar büyük tepki çekti.

İlçenin merkezinde yer alan, Cizre'nin kültürel hafızasının ve manevi kimliğinin en önemli sembollerinden biri olan kale surları tahrif edildi. Duvarların üzerine sprey boyalarla rastgele yazılan isimler, tarihi yapının estetik dokusuna büyük zarar verirken ortaya çıkan görüntü kirliliği ilçenin tarihi siluetine gölge düşürdü. İçinde Cizre Müzesi'ni de barındıran bu kadim yapının uğradığı zarar, ilçe sakinlerinin tepkisini çekti.

"Bu yapılan kültürel bir barbarlıktır"

Tarihi kale surlarının sprey boyalarla tahrip edilmesine sert tepki gösteren ilçe sakinlerinden Yusuf Üzen, ortaya çıkan çirkin görüntünün bir an önce temizlenmesi ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Üzen, "Cizre'miz, medeniyetlerin kök saldığı bir ilim ve irfan merkezidir. Bu toprakların her bir taşı, bizlere geçmişten bırakılmış birer emanettir. Ancak ne yazık ki binlerce yıllık Cizre Kalesi surlarının sprey boyalarla kirletildiğini görmek içimizi sızlatıyor. Buraya gelen turistler, medeniyetimizin izlerini görmeyi beklerken bu çirkin manzarayla karşılaşıyor. Bu yapılan sadece bir duvarı kirletmek değil; Cizre'nin tarihine, kültürüne ve bu halkın geçmişine saygısızlıktır" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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