Civan Canova'nın vasiyeti üzerine açılan "Damlalar" sergisi, ziyaretçileri ünlü oyuncunun sanat hayatına dair yolculuğa çıkarıyor.

Ortaköy'deki Tarihi Kethüda Hamamı'nda ziyarete açılan sergide, kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan ve geçen yıl hayatını kaybeden Canova'nın eserleri yer alıyor.

Ziyaretçilerin izlenimine sunulan yağlı boya resim çalışmaları arasında usta oyuncunun, bazıları aile koleksiyonuna ait yaklaşık 60 tablosu bulunuyor.

Sergiye dair AA muhabirine konuşan Canova'nın yeğeni Ozan Saltuk, dayısının bu sergiyi geçen yıl rahatsızlanmadan önce organize etmeye başladığını söyledi.

Canova'nın sergi mekanını ve sergilenecek resimleri bizzat kendisinin seçtiğini dile getiren Saltuk, "Sergiyi çok büyük heyecanla bekliyordu. Hatta rahatsızlandığında bile hastane odasında sürekli bu işle meşguldü. Biz de onun son dileği olan bu sergiyi gerçekleştirmek istedik." dedi.

"Canova'nın hayatının parçaları burada"

Saltuk, sergide Canova'nın İstanbul ve Ankara temalı tablolarının yanı sıra kendi hayaliyle çizdiği çalışmalarının da yer aldığını belirterek, "Resimlerinde gerçekleri, kendi anılarına göre ve kendi hatırlamak istediği şekliyle resmediyor. Ziyaretçilerimiz bu sergide içerik olarak dayımın hayatına ve Türkiye'nin yakın geçmişine dair tarih parçalarının tuvale aktarılmış halini görebilir." ifadesini kullandı.

Serginin açılmasında Canova'nın ailesinin yanı sıra birçok kişinin emeğinin bulunduğunu vurgulayan Saltuk şunları kaydetti:

"Ziyaretçilere unutamayacakları bir sergi deneyimi yaşatmayı başaracağımızı umuyoruz. Her gelen kişi, Civan Canova'nın ruhundan bir parça görme fırsatı bulacak. Evinden getirdiğimiz çalışma odası, fırçaları, tuvalleri, koltuğu, kısacası onun hayatının parçaları burada. Gelen herkese dayımı az da olsa tanıtma şansı yakalayabildiğimiz için çok mutluyum."

"Damlalar" sergisi 1 Eylül'e kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Civan Canova kimdir?

Tam adı Ahmet Civan Canova olan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, 28 Haziran 1955'te Ankara'da dünyaya geldi.

Devlet Tiyatrosu oyunculuğuna 1979'da başlayan Canova, 1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller aldı.

Birçok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006'da "Eve Dönüş" filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 2011'de de "Ölüleri Gömün" oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.

Usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede 67 yaşındayken 20 Ağustos 2022'de hayatını kaybetti.