Çini Ustası Sıtkı Olçar, Vefatının 14. Yılında Anıldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 2008'de Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü verdiği Kütahyalı ünlü çini ustası Sıtkı Olçar, vefatının 14. yılında düzenlenen programda anıldı.

Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde belediye meclis salonunda düzenlenen anma programında konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Sıtkı Usta'nın Kütahya ve Türk çini sanatına büyük emeklerinin olduğunu söyledi.

Olçar'ın Kütahya çinisini dünyaya tanıttığını belirten Kahveci, şunları kaydetti:

"Kütahya'nın ve çininin sevdalısı büyük üstat, aynı zamanda bu kadim sanata özgün yorumunu katarak yeni bir soluk kazandırmıştır. Onun ellerinden çıkan eserler, otoriteler tarafından tarihi motifler ile modern estetiği harmanlayan birer başyapıt olarak takdim edilmiştir. UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi ünvanına layık gördüğü değerli üstat Sıtkı Usta, yalnızca sanatındaki ustalığıyla değil aynı zamanda kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarma konusundaki duyarlılığıyla da hepimize örnek olmuş değerli bir şahsiyettir. Bu etkinlik sadece değerli üstadı anmak değil, aynı zamanda onun mirasını yaşatmaya, çini sanatına olan ilgiyi artırmaya yönelik bir adım olarak büyük bir anlam taşımaktadır."

Sıtkı Olçar'ın kızı, Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Nida Olçar da babasından devraldığı bayrağı daha yukarıya taşımak için çalıştığını dile getirdi.

Babasının ustalığı hakkında bilgiler paylaşan Olçar, "Sıtkı Usta, erken İslam, Selçuklu, İznik, Kütahya ve Çanakkale seramikleri üzerinde uygulanan binlerce yıllık motifleri kendi üslubuyla çağdaş formlara uyarlayarak, diğer ustaların geleneksellik sadakatini aşarak dikkati çekmeyi başardı. Modern tasarımlar yaparak binlerce yıldır Anadolu mirasını günümüzün estetik anlayışıyla buluşturan Sıtkı Usta'nın çini ve seramik hayatına sağladığı en önemli katkı, kaybolmuş tekniklere yönelik deneysel çalışma yapması, geleneksel teknik ve üslupları yaşatmaya çalışması olmuştur." diye konuştu.

Kütahya Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı ise çini sanatının sabrı öğrettiğini, bu sanatta akla ilk gelen isimlerden birinin Sıtkı Olçar olduğunu anlattı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan program, plaket takdimi ve müzik dinletisi ile sona erdi.