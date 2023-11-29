Çin'deki Jiandu Müzesi, Bambu ve Ahşap Yazmaları Sergiliyor

LANZHOU, 29 Kasım (Xinhua) -- Eski dönemlerde yaşamış Çinlilerin, kağıdın icadından önce mürekkep ve fırça kullanarak üzerine yazılar yazdıkları bambu ve tahta yazmalara "Jiandu" adı veriliyor.

Çin'de bambu ve ahşap yazmalara odaklanan eyalet düzeyindeki tek müze olan Gansu Jiandu Müzesi, Qin Hanedanlığı (M.Ö. 221-207) ve Batı Jin Hanedanlığı (265-317) dönemine tarihlenen yaklaşık 40.000 yazmadan oluşan bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Müze ayrıca kağıt, tekstil, ahşap, lake ve demir eşyalar dahil olmak üzere 10.000'i aşkın farklı eseri de bünyesinde barındırıyor.