Çin'de Nadir Kaya Resimleri İçin Dijital Veritabanı Oluşturuldu

Çin'in Gansu eyaletinde yer alan 72 kültürel kalıntı alanındaki nadir ve değerli kaya resimleri için bir dijital görüntü veritabanı oluşturuldu. Yumu Dağı'ndaki kaya resimlerinin izleri Taş Devri'ne kadar uzanıyor. Eserlerin korunması konusu küresel çapta üzerine düşülen bir mesele. Dunhuang Akademisi'nden Ding Xiaosheng, dijital arşivlerin Gansu'daki kaya resimlerinin gelecek araştırmalarına, muhafazasına ve kullanımına temel veri desteği sağlayabileceğini belirtti.

Bu tarihsiz arşiv fotoğrafında, Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletine bağlı Jiayuguan şehrinde bulunan, hayvan figürlerinin yer aldığı bir kaya resmi görülüyor. (Fotoğraf: Dunhuang Akademisi/Xinhua aracılığıyla)

LANZHOU, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin yerel yetkilileri, eyalette yer alan 72 kültürel kalıntı alanındaki nadir ve değerli kaya resimleri için bir dijital görüntü veritabanı oluşturulduğunu duyurdu.

Dunhuang Akademisi'nin kültürel kalıntılar dijitalleştirme enstitüsü müdür yardımcısı Ding Xiaosheng, "Kaya resimlerinin çevresi ve coğrafi konumu gibi yüksek hassasiyetli verileri toplamak ve bilgileri kaydetmek için bir yıldan fazla zaman harcadık" dedi.

Çoğunda iyi muhafaza edilmiş hayvan figürlerinin yer aldığı Yumu Dağı'ndaki kaya resimlerinin izleri Taş Devri'ne kadar uzanıyor.

Eyalet kültürel kalıntılar bürosu, dijital projeyi 2021'de onayladı ve çalışmayı yürütmesi için Dunhuang Akademisi'ni görevlendirdi.

Şimdiye kadar Gansu'da, çoğunlukla dağların derinliklerinde, Gobi Çölü'nde veya insanlar tarafından nadiren ziyaret edilen vadilerde dağılmış halde 72 kaya resmi alanı keşfedildi.

Bunların arasında, Heishan Dağı'ndaki kaya resimleri, Çin'in kuzeybatısındaki tarihi İpek Yolu'nun bir parçası olan Hexi Koridoru'ndaki antik Qiang etnik topluluğunun avcılık, binicilik ve okçuluk gibi gündelik faaliyetleri tasvir ediyor.

Eyalet kültürel kalıntılar bürosu başkan yardımcısı Qiu Jian, "Kaya resimleri, eski insanların yaşam biçimlerini yansıtan canlı tarihi kayıtlardır" yorumunda bulundu. Yetkili, "Bu resimler, insanlığın paha biçilmez bir kültürel mirasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaya resimlerinin ve oymaların korunması konusu küresel çapta üzerine düşülen bir mesele. Günümüzde bu eserlerin ortadan kaybolmasının önüne geçmek adına etkin, doğal bilimsel ve teknolojik imkanların yetersizliği söz konusu.

Dunhuang Akademisi'nden Ding Xiaosheng, "Dijital arşivler, Gansu'daki kaya resimlerinin gelecek araştırmalarına, muhafazasına ve kullanımına temel veri desteği sağlayabilir" dedi.