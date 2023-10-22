Çin'de düzenlenen Uluslararası Sirk Festivali başladı

Çin'in Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang'da düzenlenen 19. Çin Wuqiao Uluslararası Sirk Festivali başladı. Festivalde akrobasi ve sirk sanatları dünyasındaki en son gelişmeler sergilenecek.

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TARİH: 22 Ekim 2023

1. Uluslararası Sirk Festivali'nden çeşitli görüntüler

19. Çin Wuqiao Uluslararası Sirk Festivali Cuma günü Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang'da başladı. Festivalde akrobasi ve sirk sanatları dünyasındaki en son gelişmeler sergilenecek.

Eyaletin kültür ve turizm departmanına göre, festival boyunca 31 ülke ve bölgeden 2.200'den fazla yerli ve yabancı konuk ve akrobat Hebei'de bir araya gelerek bu yılki festivali şimdiye kadarki en büyük festivale dönüştürecek.

"On yıldır sirk festivaline katılıyorum. Festival birçok muhteşem gösterinin yer aldığı inanılmaz bir etkinlik. Bu ünlü festivale her yıl dünyanın dört bir yanından akrobatlar katılıyor."

Organizasyon komitesi, bu yılki festivalde gösteri yapmak üzere yaklaşık 500 başvuru arasından 30 performans seçti.

Programlar arasında yüksek ipte yürüme, havada çemberli performans, trambolin ve el üstü dengede durma gibi çeşitli akrobasi türlerinin yanı sıra sihirbazlık numaraları ve vantrilokluk da yer alıyor.

"Pek çok bilgi edinebileceğim ve farklı kültürleri keşfedebileceğim bu etkinliğin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sirk yarışması için heyecanlıyım. Yarışmayı izleyip yarışan ekipleri alkışlayalım."

1987 yılından beri iki yılda bir düzenlenen festival, Çin'de akrobasi alanındaki en büyük ve en etkili etkinlik olmasının yanı sıra ülkenin en kapsamlı uluslararası sanatsal yarışmalarından ve kültürel festivallerinden biri.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor.

(XHTV)