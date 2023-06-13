Çin'de antik müzik aletleri bulundu

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Shaoxing kentine bağlı Yuecheng ilçesindeki Dahutou Kazı Bölgesi'nde gün yüzüne çıkarılan porselen müzik aleti seti. (Fotoğraf: Zhejiang Kültürel Kalıntı ve Arkeoloji Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)

HANGZHOU, 13 Haziran (Xinhua) -- Araştırmacılar kısa süre önce, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Shaoxing şehrine bağlı Yuecheng bölgesindeki Yue Krallığı kalıntılarında, Doğu Zhou Hanedanlığı'na (M.Ö. 770-M.Ö. 256) tarihlenen bir porselen müzik aleti setini gün yüzüne çıkardı.

Silindire benzeyen üç vurmalı aletten ve antik çana benzeyen altı aletten oluşan set, Yue kültürüyle ilişkili arkeolojik kazılarda bulunan türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

Çincede "chunyu" denilen silindir benzeri aletler çoğunlukla davullarla eşleştirilerek savaş alanında birliklerin ilerlemesi ya da geri çekilmesi için komut vermede kullanılırken, çanlara benzeyen müzik aletleri ise "goudiao" diye adlandırılıyordu.

Normalde bu tarz bir setin bronzdan yapılması beklenir. Ancak Zhejiang Kültürel Kalıntı ve Arkeoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Luo Rupeng, sadeliğe ve gerçekçiliğe önem veren Yue Krallığı'nın değerli bronz madenini müzik aletleri yerine silah ve tarım aletleri üretiminde kullanmaya öncelik verdiğini söyledi.

Müzik aletleri; bina temelleri, kül çukurları, hendekler ve gün yüzüne çıkarılmış kuyular gibi çok sayıda kalıntıyı barındıran iyi korunmuş bir yerleşim yeri olan Dahutou Kazı Alanı'nda bulundu.

Kazı alanında müzik aletlerinin yanı sıra çoğunlukla pişirme gereçleri ve gıda kaplarından oluşan çok sayıda çömlek parçaları ile taş ve bronzdan yapılma aletler gibi geniş bir yelpazedeki arkeolojik eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Yue sakinleri sık sık tekneyle seyahat ettiği için çok sayıda ahşap kürek de bulundu. Ayrıca bölgede bol miktarda pirinç ve başka bitkilerin kalıntıları da tespit edildi.