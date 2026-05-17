Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan ve doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken Çıldır Gölü'nde su sporları sezonu başladı.

Kış mevsiminde yer yer 1 metreyi bulan buz tabakası üzerinde yapılan atlı kızak gezintileri ve Eskimo usulü balık avcılığıyla ziyaretçilerini ağırlayan göl, havaların ısınmasıyla yeniden bahar görünümüne kavuştu.

Ardahan ile Kars arasında yer alan Çıldır Gölü'nün Tesisler mevkisinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar göl çevresinde mıntıka temizliği yaptı, kano ve yelken gösterileri gerçekleştirdi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentin doğal güzelliklerini spor ve turizm faaliyetleriyle daha görünür hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çıldır Gölü'nde su sporları faaliyetlerini fiilen başlattıklarını belirten Çiçekli, "Güzel Ardahan'ımızı keşfetmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz burası Türkiye'nin yaylası, Türkiye'nin çatısı, dünya harikası, adeta bir cennet. Çıldır Gölü'müzün kenarındaki bu alanda su sporları faaliyetlerini de fiilen başlattık. İlk kürek teknelerimiz geldi, ayarlarını yaptık. Allah bir mani vermezse şehrimizin bütün güzelliklerini, doğa zenginliklerini ve tabiat harikası yapısını hem keşfetmeye hem de milletimize tanıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çiçekli ve beraberindekiler, kano ve yelken etkinliğine katıldı.