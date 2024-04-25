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Cihat Aşkın, Edirne'de Balkan Keman Festivali'nde konser verdi

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Dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın, Edirne'de düzenlenen Balkan Keman Festivali'nde konser verdi. Aşkın, İspanyol şef Eduardo Gonzalez Lopez yönetimindeki Balkan Senfoni Orkestrası ile sahne aldı.

Dünyaca ünlü keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın, Edirne'de düzenlenen "1. Uluslararası Balkan Keman Festivali"nde konser verdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi'ndeki konserde Aşkın, İspanyol şef Eduardo Gonzalez Lopez yönetimindeki Balkan Senfoni Orkestrası ile sahne aldı.

Aşkın, şef Lopez ve Balkan Senfoni Orkestrası ile sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

TÜ Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, konserin sonunda sanatçılara çiçek verdi.

Zafer, AA muhabirine, festivalin ikinci konserinde sahnede "dünya yıldızlarının" yer aldığını söyledi.

Dünyaca ünlü sanatçıları ağırlamaktan gurur duyduklarını dile getiren Zafer, "Trakya Üniversitesi aynı zamanda Balkanlar'ın merkezinde yer alan bir üniversite, adeta bir eğitim başkenti. Dolayısıyla buradaki etkinliğin hem eğitim açısından hem akademik açıdan önemli bir gelişim sağladığını düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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