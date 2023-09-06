Changzhou'da Tarak Üretimi
Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Changzhou şehrinde tarak üretiminin tarihi, Wei-Jin dönemine (220-420) kadar uzanıyor. Changzhou tarağı, Haziran 2008'de ulusal somut olmayan kültürel miras listesine alındı. İyi bir tarak üretim için kesme, kaynatma, kurutma, cilalama ve süsleme gibi 28 karmaşık adım gerekiyor.
1. Changzhou'da üretilen tarakların çeşitli görüntüleri
2. Changzhou'nun çeşitli görüntüleri
3. Changzhou'da tarak üreten kişilerin çeşitli görüntüleri
Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Changzhou şehrinde tarak üretiminin tarihi, Wei-Jin dönemine (220-420) kadar uzanıyor.
Changzhou tarağı, Haziran 2008'de ulusal somut olmayan kültürel miras listesine alındı.
İyi bir tarak üretim için kesme, kaynatma, kurutma, cilalama ve süsleme gibi 28 karmaşık adım gerekiyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changzhou'dan bildiriyor. (XHTV)