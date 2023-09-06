Changzhou'da Tarak Üretimi

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Changzhou şehrinde tarak üretiminin tarihi, Wei-Jin dönemine (220-420) kadar uzanıyor. Changzhou tarağı, Haziran 2008'de ulusal somut olmayan kültürel miras listesine alındı. İyi bir tarak üretim için kesme, kaynatma, kurutma, cilalama ve süsleme gibi 28 karmaşık adım gerekiyor.