Chainsaw Man-The Movie: Reze Arc 31 Ekim'de Vizyonda

Anime serisi "Chainsaw Man-The Movie: Reze Arc" 31 Ekim'de vizyona girecek.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre anime dünyasının önemli yapımlarından olan film, TME Films dağıtımıyla seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Tatsuya Yoshihara'nın üstlendiği filmin senaryosunu Hiroshi Seko kaleme aldı. Film, Tatsuki Fujimoto'nun orijinal hikayesinden uyarlanarak hayata geçirildi.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Bir zamanlar yakuzanın borçlarını kapatmaya çalışan Denji, ihanete uğrayıp öldürüldüğünde hayatı sonsuza dek değişir. Son anlarında, sevdiği şeytani köpeği Pochita onunla birleşir ve Denji, durdurulamaz Chainsaw Man'e dönüşür. Şeytanlar, avcılar ve gizli düşmanlarla örülü bir savaşın ortasında, gizemli bir kız olan Reze, Denji'nin karşısına çıkar. Aşk ile hayatta kalma içgüdüsünün birbirine karıştığı bu yeni çatışma, Denji'nin en ölümcül sınavı olacaktır."