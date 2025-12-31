Cezmi Abi Soruyor Programı Televizyon Ekranlarına Taşınıyor

'Cezmi Abi Soruyor' ekranlara taşınıyor

Medyaradar yazarı ve duayen kameraman Cezmi Sayılgan'ın hazırlayıp sunduğu "Cezmi Abi Soruyor" programı, Youtube'un ardından televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Program, her pazar KANAL 3 ekranlarında yayınlanacak.

Medyaradar Yazarı 'Cezmi Abi', daha önce Youtube platformunda yayınladığı 'CEZMİ ABİ SORUYOR' programını ekranlara taşıyor.

Kamuoyunun yakından tanıdığı gazeteciler ve sektörün önde gelen yöneticileri, Cezmi Abi'nin sorularını artık kameralar karşısında yanıtlayacak.

Her bölümünde ayrı bir ismin yer alacağı programda, sektörün tanınmış isimleri ile çocukluk ve gençlik yıllarının yanı sıra meslek hayatları, unutamadıkları anılar ve başlarından geçen renkli anlar konuşulacak.

Sektörün duayen kameramanı Cezmi Sayılgan'ın hazırlayıp sunacağı 'CEZMİ ABİ SORUYOR' programı, her Pazar saat 16.30'da KANAL 3 Televizyonunda yayınlanacak.

CEZMİ SAYILGAN KİMDİR?

1969 Ankara doğumlu olan Cezmi Sayılgan, kameramanlık mesleğine; TGRT Haber'de başladı.

Ardından sırasıyla; Kanal 6, Flash TV, Star TV, Habertürk, ATV ve A Haber'de kameramanlık yaptı.

Sayılgan meslek hayatı boyunca ayrıca; Flash TV'de Program Editörü, Show TV'de Haber Programı Prodüktörü, ATV'de Haber Prodüktörü ve A Haber'de de prodüktör olarak görev yaptı.

Medyaradar.net'te kaleme aldığı, sektörün sorunlarına parmak basan yazı ve makalelerinden dolayı Türk-İş'ten 'Yılın En Başarılı Gazetecisi' ödülünü alan Cezmi Sayılgan, bu ödülün yanı sıra; Türkiye Haber Kameramanları Derneği 'Emek Ödülü', Lobin International President Uluslararası Çalışma Hayatı Platformu'ndan 'Yılın Medya Yazarı Ödülü', Bursa Sanayi Odası'ndan TV kategorisinde 'En İyi Medya Yazarı Ödülü'nü aldı.

Sayılgan, 'İbrahim Keserci Basın Şeref Ödülü' ve 'Gazeteciler Cemiyeti Şeref Ödülü'nün de sahibidir.