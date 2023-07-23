Ceyhan Belediyesi, Çocukların Gelişimine Katkı Sağlıyor

CEYHAN Belediye Başkanı Hülya Erdem, belediye bünyesindeki halk oyunları ve bale kurslarıyla çocukların gelişimine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Hülya Erdem, belediye bünyesinde kurulan bale ve halk oyunu kursiyerlerini ziyaret etti. Çocukların gelişiminde kültür, sanat ve sporun vazgeçilmezliğine vurgu yapan Başkan Erdem, belediye bünyesinde düzenlenen ücretsiz kurslarla çocukların gelişimine katkı sağladıklarını belirtti. Çocukların neşelerini paylaşan Başkan Hülya Erdem, 'Evlatlarımızın gülen yüzleri için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz' diye konuştu.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'

Ceyhan'da hemen tüm dallarda birçok kurs düzenlediklerini anlatan Başkan Hülya Erdem, 'Spor, kültür-sanat ve sosyal alanlarda hem çocuklarımızın gelişimini destekliyor hem de ailelerimizle diyaloğumuzu artırıyoruz. Aynı zamanda yetenekli çocuklarını maddi imkansızlıklar nedeniyle istedikleri kurslara gönderemeyen hemşehrilerimizin bu alandaki boşluğu doldurmalarına yardımcı oluyoruz. Ceyhan'ın çocuklarının hem ailelerine hem ilçemize hem de ülkemize faydalı bireyler olması için canla başla çalışmayı ilke edindik' diye konuştu. (DHA)