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Çemişgezek'te Okuma Alışkanlığı İçin Kitap Kafe Açıldı

Çemişgezek'te Okuma Alışkanlığı İçin Kitap Kafe Açıldı
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla dizayn edilen kitap kafe hizmete girdi. Açılış törenine katılan yetkililer, kafenin kitapseverlere hayırlı olmasını diledi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla dizayn edilen kitap kafe hizmete girdi.

Çemişgezek Kaymakamlığı ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından ilçede "Su Sesi Eşliğinde Genç Ofis Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında ilçedeki Tağar Çayı kıyısındaki boş bir alana ahşaptan kitap kafe yapılması kararlaştırıldı.

Yaklaşık 2 yıllık çalışmasının sonunda tamamlanan kafenin açılış törenle yapıldı.

Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, yaptığı konuşmada, kafenin ilçedeki tüm kitapseverlere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen kitap kafe hizmete sunuldu.

Programa, Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Vali Yardımcısı Kemal Sefa Gökmenoğlu ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Koray Kola - Kültür Sanat
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