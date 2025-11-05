Cemil Çiçek: Tarihle Kavga Etmeyi Bir Tarafa Bırakalım

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Gelin tarihle kavga etmeyi bir tarafa bırakalım. Olan olmuştur, yapılan yapılmıştır. Bunlardan gerekli dersi çıkararak, bugünümüzü ve geleceğimizi doğru tespit etmeye, doğru planlamaya gayret edelim." dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde "Farklı Coğrafyalarda Basılmış Kur'an-ı Kerimler" sergisinin açılışını yapan Çiçek, daha sonra üniversite tarafından Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Yozgatlı Bir Münevver: Dr. Ali Şakir Ergin'e Vefa" programına katıldı.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, birçok önemli insanın yaşarken değerinin bilinmediğine dikkati çekti.

Toplantının maksadının vefa duygusuna vurgu yapmak olduğunu dile getiren Çiçek, "Gelin tarihle kavga etmeyi bir tarafa bırakalım. Olan olmuştur, yapılan yapılmıştır. Bunlardan gerekli dersi çıkararak, bugünümüzü ve geleceğimizi doğru tespit etmeye, doğru planlamaya gayret edelim. Şakir ağabeyi (Dr. Ali Şakir Ergin) yaşarken değerlendirmek başlı başına önem arz ediyor. İş buraya kadar geldiyse bir mesafe kat ettik demektir çünkü bizim medeniyetimiz, vefa medeniyeti." diye konuştu.

Çiçek, Ergin ailesini Yozgat'a ruh veren tasavvuf düşüncesinin temsilcilerinden biri olarak gördüğünü söyledi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da üniversite olarak birçok değerin anılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bu programlar serisinin bir devamı olarak, Yozgat'ın yaşayan değerlerinden akademisyen, yazar, devlet ve vakıf insanı Ali Şakir Ergin'i hem bir vefa programıyla anmak hem de kendisini tanıyanların hatıralarını derlediğimiz bir kitapla kayıt altına almak istedik. Bu çalışma, belki de geç kalmış bir vefa borcunun ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin de programın düzenlenmesinde ve yaşam hikayesini anlatan kitabın yazılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Bozok Üniversitesince hazırlanan "Yozgatlı Bir Münevver: Dr. Ali Şakir Ergin" kitabı, Ergin'e takdim edildi.

Programa, eski İslam İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, Ergin ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.