Haberler

Cemil Çiçek: Tarihle Kavga Etmeyi Bir Tarafa Bırakalım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Yozgat'ta düzenlenen bir etkinlikte tarihe saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, vefa duygusunun önemine dikkat çekti. Dr. Ali Şakir Ergin'in anıldığı programda, tarihten ders çıkarma ve geleceği doğru planlama çağrısında bulundu.

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Gelin tarihle kavga etmeyi bir tarafa bırakalım. Olan olmuştur, yapılan yapılmıştır. Bunlardan gerekli dersi çıkararak, bugünümüzü ve geleceğimizi doğru tespit etmeye, doğru planlamaya gayret edelim." dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde "Farklı Coğrafyalarda Basılmış Kur'an-ı Kerimler" sergisinin açılışını yapan Çiçek, daha sonra üniversite tarafından Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Yozgatlı Bir Münevver: Dr. Ali Şakir Ergin'e Vefa" programına katıldı.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, birçok önemli insanın yaşarken değerinin bilinmediğine dikkati çekti.

Toplantının maksadının vefa duygusuna vurgu yapmak olduğunu dile getiren Çiçek, "Gelin tarihle kavga etmeyi bir tarafa bırakalım. Olan olmuştur, yapılan yapılmıştır. Bunlardan gerekli dersi çıkararak, bugünümüzü ve geleceğimizi doğru tespit etmeye, doğru planlamaya gayret edelim. Şakir ağabeyi (Dr. Ali Şakir Ergin) yaşarken değerlendirmek başlı başına önem arz ediyor. İş buraya kadar geldiyse bir mesafe kat ettik demektir çünkü bizim medeniyetimiz, vefa medeniyeti." diye konuştu.

Çiçek, Ergin ailesini Yozgat'a ruh veren tasavvuf düşüncesinin temsilcilerinden biri olarak gördüğünü söyledi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da üniversite olarak birçok değerin anılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bu programlar serisinin bir devamı olarak, Yozgat'ın yaşayan değerlerinden akademisyen, yazar, devlet ve vakıf insanı Ali Şakir Ergin'i hem bir vefa programıyla anmak hem de kendisini tanıyanların hatıralarını derlediğimiz bir kitapla kayıt altına almak istedik. Bu çalışma, belki de geç kalmış bir vefa borcunun ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin de programın düzenlenmesinde ve yaşam hikayesini anlatan kitabın yazılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Bozok Üniversitesince hazırlanan "Yozgatlı Bir Münevver: Dr. Ali Şakir Ergin" kitabı, Ergin'e takdim edildi.

Programa, eski İslam İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, Ergin ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Kültür Sanat
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.