Cem Karaca'nın hayatı müzikale dönüştü

Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatı "Cem Olmak" adıyla müzikale dönüştürüldü. Müzikalin ilk gösterimi, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda izleyicilerle buluşacak.

Bandırma Belediyesi, yapımını IMC Prodüksiyon'un üstlendiği "Cem Olmak" adlı müzikalin ilk gösterimi, 29 Ağustos 2023 Salı günü saat 21.00'de Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda sahnelenecek.

"Cem Olmak" seyirciye Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın şarkıları ile müzik ziyafeti sunarken, Cem Özer'in usta oyunculuk performansı, Murat Gürvardar'ın klasik biyografik eserlerden farklı yenilikçi metni, Murat Gürvardar ile Cem Özer'in sinematografik rejisi, Ercüment Vural'ın müzikal düzenlemeleri ve Burcu Koçyiğit'in koreografisiyle birleşen modern dans performanslarıyla, görsel bir şölene dönüşecek.

Seyircinin yer yer eğlenip, yer yer hüzünlenerek izleyeceği, "Cem Olmak" müzikali, toplumun tüm dünyayı saran vasatlık canavarından kurtuluşunun, ancak iyide ve güzelde birleşmekten, yani birlik olmaktan geçtiği mesajını iletiyor.