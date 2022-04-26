Çarşıbaşı'nda Geleneksel Ramazan Çocuk Oyunları ve Kukla Festivali yapılacak

ÇARŞIBAŞI, TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Geleneksel Ramazan Çocuk Oyunları ve Kukla Festivali gerçekleştirilecek.

Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu öncülüğünde 29 Nisan Cuma günü ilçede Geleneksel Ramazan Çocuk Oyunları ve Kukla Festivali gerçekleştireceklerini belirtti.

Festivale katılan çocukların unutulmaz anlar yaşayacaklarını ifade eden Nuhoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin pek çok ilinde yapılan ve büyük beğeni toplayan Geleneksel Ramazan Çocuk Oyunları Festivali bu defa Trabzon Çarşıbaşı ilçemizde gerçekleştirilecektir. 29 Nisan Cuma günü belediyemiz organizasyonuyla gerçekleştirilecek festivalde, kukla ve Karagöz sanatçıları Umut Şafak Poyraz, Bahadır Bıyıklı ve Sihirli Balon (Bubble Show) sanatçısı Çitlembik gösteri yapacaktır. Festival ile çocuklar geleneksel sanatlarla tanışacaktır. Bu tür etkinlikler ilçe çocukları için artarak devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çarşıbaşı Meydan Parkı'nda yapacağımız festivale tüm halkımız davetlidir."