Çankırı'da 4. Uluslararası Tuz Festivali Başladı

Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Tuz Festivali'nin meşalesi yakıldı. Açılışta kortej yürüyüşü yapıldı ve yöresel ürünler pazarı ziyaret edildi.

Çankırı'da düzenlenen 4. Uluslararası Tuz Festivali'nin meşalesi yakıldı.

Çankırı Belediyesi tarafından 15-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen festivalin açılışı dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Belediye önünden başlayan kortej yürüyüşü, Anıt Alanı'nda festival meşalesinin yakılmasıyla sona erdi.

Yürüyüşe katılan Çankırı Halk Oyunları ekipleri ve maskotlar renkli anlar yaşattı.

Daha sonra protokol üyeleri yöresel ürünler pazarında açılan stantları gezdi.

Etkinliğe Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Kültür Sanat
