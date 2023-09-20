Çankaya Belediyesi Turan Erol Sanat Atölyesi'nde Yeni Dönem Kayıtları Başlıyor

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yer alan ve güzel sanatlar öğrencilerini sınava hazırlayan Turan Erol Sanat Atölyesi'nde yeni dönem kayıtları 25 Eylül'de başlıyor.

Başkent Ankara'nın önemli sanat merkezi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yer alan ve güzel sanatlar liselerine ve fakültelerine öğrencileri sınavlara hazırlayan Turan Erol Sanat Atölyesi'nde yeni dönem kayıtları, Eylül ayının son haftasında başlıyor. Güzel sanat liseleri ve fakültelerinin sınavlarına hazırlanan öğrenciler, 25 Eylül itibariyle Turan Erol Sanat Atölyesi'ne kimlikleri ile başvurarak ücretsiz yararlanabilecek.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Çankaya Belediyesi, geçen dönem açılan Atölye ile birlikte Çağdaş Sanatlar Merkezi'ni sadece bir sanat galerisi olmaktan çıkararak, sanat üreten bir yapıya kavuşturmuştu. Çankaya Akademi'de olduğu gibi ücretsiz olarak güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin sınavlarına hazırlık kursları ile de gençlere eğitim desteği veriyor. Atölye, Türkiye'de bir ilk olma özelliği de taşıyor. Benzer kurslar piyasa şartlarında oldukça maliyetliyken, sanata yetenekli öğrenciler bu hizmetten tamamen ücretsiz yararlanıyor.

Öğrenciler yeni dönemde, temel sanat eğitimi, sanat tarihi eğitimi, model/imgesel çizim ve heykel dersleri alacak. Sanat atölyesinde öğrencilere, bütün disiplinleri tanıma fırsatı sunulurken, tercih edecekleri ve yetenekli oldukları alanda kendilerini geliştirmesi konusunda rehberlik hizmeti de verilecek.