Canik Belediyesi ve Mirasımız Kudüs Derneği 'Ayasofya'dan Mescid-i Aksa'ya Özgür Kudüs Özgür Aksa' programı düzenledi

SAMSUN'un Canik Belediyesi ve Mirasımız Kudüs Derneği tarafından düzenlenen 'Ayasofya'dan Mescid-i Aksa'ya Özgür Kudüs Özgür Aksa' programına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci ve diğer katılımcılar yer aldı.

SAMSUN'un Canik Belediyesi ve Mirasımız Kudüs Derneği tarafından 'Ayasofya'dan Mescid-i Aksa'ya Özgür Kudüs Özgür Aksa' programı düzenlendi.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde Canik Belediyesi ve Mirasımız Kudüs Derneği tarafından 'Ayasofya'dan Mescid-i Aksa'ya Özgür Kudüs Özgür Aksa' programı düzenlendi. Programa, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, Ayasofya Camisi Başimam Katibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Selahaddin Eyyubi'nin 34'üncü kuşaktan torunu Naim Zalluqum Eyyubi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, video gösterimleriyle devam etti. Programda konuşan Selahaddin Eyyubi'nin 34'üncü kuşaktan torunu Naim Zalluqum Eyyubi, "4-5 gün önce Al Nasr Hastanesi'ndeki Genel Cerrahi Bölüm Başkanı ile görüştüm. 'Biz Türkiye'de mitinglerin ve yürüyüşlerin düzenlendiğini gördükçe motive oluyoruz, Allah sizden razı olsun' diyor. El Halil şehrinde düzenlenen bir yürüyüşte bir pankart vardı. 'Ey Abdulhamit'in torunları, ordularınızla gelin ve bize yardım edin' yazıyordu. Bunun farkında olmak zorundayız. Herkes çalışıyor, ellerinden geleni yapıyor ama artık STK'nın değil, TSK'nın harekete geçme vakti geldi" dedi.