Çandır'daki 5 asırlık türbe tarihe ışık tutuyor

Yozgat'ın Çandır ilçesindeki Şah Sultan Hatun'a ait türbe tarihi ve mimarisiyle göz dolduruyor.

İlçe merkezindeki Şah Sultan Türbesi, sadece bir anıt mezar değil, aynı zamanda dönemin sadakat ve zarafet anlayışını yansıtan bir vefa eseri olarak nitelendiriliyor. 1499-1500 yıllarında yapıldığı anlaşılan türbenin Dulkadir Hükümdarı Alaüddevle Bey'in oğlu Şahruh Bey'in karısı Şah Sultan'a ait olduğu biliniyor. Şahruh Bey'in bu türbeyi, karısı Şah Sultan'ın ölümünden sekiz-dokuz yıl sonra yaptırdığı belirtiliyor.

Sarı ve kızıla çalan düzgün kesme taşlardan inşa edilen mimarisiyle görsel bir şölen sunan yapı özellikle son yıllarda tarih meraklılarının ve yerli turistlerin rotasına girdi. Kentin Selçuklu ve Osmanlı geçiş dönemindeki stratejik önemini kanıtlayan civarında eski döneme ait mezar taşlarının bulunduğu bir hazire içerisinde yer alan türbe, orijinalliğini büyük ölçüde koruyarak günümüze ulaşmayı başaran nadir yapılar arasında gösteriliyor.

İlçe sakinlerinden Tahsin Eroğlu, "Türbenin kökeni Selçuklulara kadar dayanır. Burada Selçuklulardan bir beyin kızının yattığı bilinir. Geçerken burada vefat ediyor. Bu türbeye gömülüyor. Burayı bilenler, buradan geçenler, merak edenler yazın bol bol gelirler. İlçenin tarihinin çok eski olduğunun yerleşim yeri olduğunun ispatı bu türbedir. Gelen olursa ilçemiz meşhurdur. Çandır'ımızı ziyaret ederler, misafirperver insanlarız. Buyurup gelsinler. Çandır Selçuklu dilinde benim bildiğim kadarıyla birleştirmek anlamına geliyor. Bu bölgede zamanında Selçuklulara ait uç kalemiz var. Biraz uzak düşüyor. Ama bu bölgede yaygın 6 veya 7 kabile birbirini koruyamadığı için zaman zaman diğer unsurlardan baskın yedikleri için Selçuklu uç kalesi komutanı buraya gelerek aileleri bu mevkiye yani türbenin etrafına toplayarak ve isim olarak Çandır vererek buranın kurulmasına yardımcı olmuştur" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı