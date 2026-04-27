Çandır'daki 5 asırlık türbe tarihe ışık tutuyor

Yozgat'ın Çandır ilçesindeki Şah Sultan Hatun'a ait türbe tarihi ve mimarisiyle göz dolduruyor.

İlçe merkezindeki Şah Sultan Türbesi, sadece bir anıt mezar değil, aynı zamanda dönemin sadakat ve zarafet anlayışını yansıtan bir vefa eseri olarak nitelendiriliyor. 1499-1500 yıllarında yapıldığı anlaşılan türbenin Dulkadir Hükümdarı Alaüddevle Bey'in oğlu Şahruh Bey'in karısı Şah Sultan'a ait olduğu biliniyor. Şahruh Bey'in bu türbeyi, karısı Şah Sultan'ın ölümünden sekiz-dokuz yıl sonra yaptırdığı belirtiliyor.

Sarı ve kızıla çalan düzgün kesme taşlardan inşa edilen mimarisiyle görsel bir şölen sunan yapı özellikle son yıllarda tarih meraklılarının ve yerli turistlerin rotasına girdi. Kentin Selçuklu ve Osmanlı geçiş dönemindeki stratejik önemini kanıtlayan civarında eski döneme ait mezar taşlarının bulunduğu bir hazire içerisinde yer alan türbe, orijinalliğini büyük ölçüde koruyarak günümüze ulaşmayı başaran nadir yapılar arasında gösteriliyor.

İlçe sakinlerinden Tahsin Eroğlu, "Türbenin kökeni Selçuklulara kadar dayanır. Burada Selçuklulardan bir beyin kızının yattığı bilinir. Geçerken burada vefat ediyor. Bu türbeye gömülüyor. Burayı bilenler, buradan geçenler, merak edenler yazın bol bol gelirler. İlçenin tarihinin çok eski olduğunun yerleşim yeri olduğunun ispatı bu türbedir. Gelen olursa ilçemiz meşhurdur. Çandır'ımızı ziyaret ederler, misafirperver insanlarız. Buyurup gelsinler. Çandır Selçuklu dilinde benim bildiğim kadarıyla birleştirmek anlamına geliyor. Bu bölgede zamanında Selçuklulara ait uç kalemiz var. Biraz uzak düşüyor. Ama bu bölgede yaygın 6 veya 7 kabile birbirini koruyamadığı için zaman zaman diğer unsurlardan baskın yedikleri için Selçuklu uç kalesi komutanı buraya gelerek aileleri bu mevkiye yani türbenin etrafına toplayarak ve isim olarak Çandır vererek buranın kurulmasına yardımcı olmuştur" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Mansur Yavaş cephesinden 'Her koşulda adayım' iddiasına yanıt

Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren iddiaya jet hızında yalanlama

Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız meselesi yüzünden komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatlarını zıplatan haber
Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız meselesi yüzünden komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Kilosu bin 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar

Kilosu 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar