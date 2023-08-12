Çanakkale Uluslararası Troia Festivali

Çanakkale'nin en önemli kültür sanat organizasyonlarından 'Uluslararası Troia Festivali', 60. yaşında da kentlileri müzikten sergiye, tiyatrodan söyleşiye birbirinden renkli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Çanakkale'nin en önemli kültür sanat organizasyonlarından ' Uluslararası Troia Festivali', 60. yaşında da kentlileri müzikten sergiye, tiyatrodan söyleşiye birbirinden renkli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

9 Ağustos'ta başlayan ve 13 Ağustos'a dek sürecek ' Uluslararası Troia Festivali'nin ikinci günü de her yaşa hitap eden renkli etkinlikler ve kentlilerin yoğun ilgisi ile tamamlandı. Festivalin ikinci gün etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi Meydanı'nda 'Adamlar' grubu sahne aldı.

Festivalin ikinci gününde bir konser de Özgürlük Parkı'nda gerçekleşti. Burada sahne alan Meltem Cumbul'un konseri de kentlilerden büyük beğeni topladı. Cumbul, Türkçe-İngilizce sözlü hafif batı müziği tarzıyla festival coşkuna renk kattı. Büyük alkış alan konserin sonunda Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Birten Sarıbaş, Meltem Cumbul'a keyifli ve başarılı performansı için teşekkür ederek, seramik takdiminde bulundu.

60. Uluslararası Troia Festivali kapsamında dün akşam Amfi Tiyatro'da da Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğunun oyunu olan "Hadi Öldürsene Canikom" sahnelendi. Festival kapsamında aynı gün, Çanakkale Ateşi Halk Oyunları Ekibi de Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi amfisinde sahne aldı. Ekip, yöresel oyunlardan oluşan keyifli bir gösteri sundu. Gösteri sonunda ekibe, seramik takdim edildi.

Festivalin ikinci akşamı, Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda Yörem Müzik Grubu ve Boğazın Efeleri sahne aldı. Festival kapsamında Halk Bahçesi Amfi'de Troyalılar Tiyatro Grubu'nun "Hektor Ayini" isimli oyunu sahnelenirken, kentli çocuklar için de yine Halk Bahçesi'nde renkli ve keyifli bir animasyon programı vardı. Programa katılan çocuklar ve aileleri buradaki etkinlikler ile festival coşkusunu yaşama fırsatı buldu.

Uluslararası Troia Festivali'nde Çanakkale Seramik Müzesi'nde de çeşitli sanat atölyeleri gerçekleşiyor. Etkinlikler kapsamında "Troia Güneşi Herkes İçin Seramik Atölyesi" ile katılımcılar, seramik sanatının keyfini çıkarıyor. Öte yandan yine Seramik Müzesi'nde sanatçı Patricia Cassone da "Eski Bir Japon Tekniği Kullanarak Yeni Bir Vizyon: Anagama Odun Pişirimi Heykel ve Seramik Çay Takımları" başlıklı sunumu ile sanatına ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı.