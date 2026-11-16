Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi vatandaşlarla buluşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2 gün boyunca vatandaşları ağırlayacak.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 gün boyunca vatandaşları ağırlayacak.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak mobil müze, "Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale" sloganıyla iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Çanakkale ruhunu, kahraman ecdadın destansı mücadelesini ve şehitlerin hatıralarını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan müze, 17-18 Kasım tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlikte vatandaşlar, Çanakkale Savaşı'nın tarihi önemini ve kahramanlık destanını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Miras tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: Her şey onların
Uzman isim kızılcığın faydalarını tek tek saydı! Uyku detayı dikkat çekti

Nelere iyi geldiğini bilseydiniz evinizden eksik etmezdiniz
Millilerimiz '0' çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak25

"0" çektik ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
Rus oligarklar Putin'in ölümüne hazırlanıyor

Milyarderler hazırlığa başladı: Putin'in ölümü...
Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi

Yeni hamlesi "Para var, huzur var" dedirtti!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia15

Cübbeli'den jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Bukele'ye meydan okudu, sonra korkuya kapılıp yalvardı

Önce devlet başkanına meydan okudu! Sonra yalvarmak zorunda kaldı
Cübbeli Ahmet, yıllar sonra anlattı! Olay yaratan jet ski fotoğrafının perde arkası ortaya çıktı29

Olay yaratan fotoğrafın perde arkasını yıllar sonra anlattı