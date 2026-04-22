Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü tören provası yapıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 111'inci yıl tören hazırlıkları başladı. 24-25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları'nın anma törenleri çerçevesinde Şehitler Abidesi'nde prova gerçekleştirildi. Tören provasına askeri erkan ve görevliler katıldı. 24 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek uluslararası tören ile şehitler ve yabancı ülke askerleri birlikte anılacak. Aynı gün Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören düzenlenecek. 25 Nisan sabahı Anzak Koyu'nda ayin ile Anzak askerleri anılacak. Avustralya Anıtı Lone Pine ve Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda da anma törenleri yapılacak. Prova, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından çelenk sunumu ve tören geçişi ile son buldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Memurun temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler
Canan Karatay eşinin vefatından sonra yaşadığı acıyı anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü

Yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü
Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor

Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var

Katilin annesi neden tutuklandı? Büyük ihmal savcılık açıklamasında