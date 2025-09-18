Çanakkale’deki Maydos Kilisetepe Höyüğü Kazılarında Önemli Bulgular Elde Edildi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazıda, surların bitişiğinde yaşam alanlarına ilişkin bulgular elde edildi.

Maydos Kilisetepe Höyüğü kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün izni Çanakkale Valiliğinin desteği ve İÇDAŞ'ın sponsorluğunda "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesinde devam ediyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Göksel Sazcı liderliğindeki ekip, ilçe merkezinde denize yakın bir bölümdeki kazıların 15'inci yılında yeni bulgulara ulaştı.

Sazcı, AA muhabirine, önceki yıllarda höyüğün kuzeybatısında Erken Tunç Çağı (M.Ö. 3000-2000) sonları ile Orta Tunç Çağı (M.Ö. 2000-1550) ve Geç Tunç Çağı'na (M.Ö. 1550-1200) tarihlenen savunma duvarlarını ortaya çıkardıklarını hatırlattı.

Bu yıl höyüğün güneybatısında bulunan savunma sistemlerinin bitişiğindeki yaşam alanlarına ilişkin veriler elde ettiklerini vurgulayan Sazcı, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3 aydır arazi çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde henüz sura ulaşmadık ama surun arkasındaki yaşam alanlarıyla alakalı buluntulara ulaştık. Yaşam alanının bir teras duvarıyla surdan ayrıldığı, bir avlu oluşturulduğunu, avlunun bitişiğindeki yapıların depo olarak kullanıldığını, avluda günlük işlerin yapıldığı ocak yerleri, silolar ve işlikler olduğunu gördük. Günlük yaşamla ilgili buluntular bulduk. Çakmak taşı aletler, ağırşaklar, el baltaları, öğütme taşları, dokuma tezgahı ağırlıkları gibi buluntuları ortaya çıkarttık."

Sazcı, kazı çalışmalarında geçen yıl genişleme projesini başlattıklarını dile getiren Sazcı, şunları kaydetti:

"Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde asıl çalışma amaçlarımızdan bir tanesi, Troya'da az bilinen Erken Tunç Çağı'ndan Orta Tunç Çağı'na geçişi temsil eden tabakaların burada yoğun olarak görünmesiydi. Önceki yıllarda bir kısmını ortaya çıkartmıştık. Şimdi bu alanı genişlettik ve bu alanı da üstten kazmaya başladık. Bizans ve Helenistik döneme ait tabakaları geçtik, Erken Demir Çağ tabakalarına ulaştık. Önümüzdeki yıllarda buralarda iyi sonuçlar çıkmasını hedefliyoruz."