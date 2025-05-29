Çan'da Gönül Teli Müzik Topluluğu Halk Konseri Düzenlendi

Çan'da Gönül Teli Müzik Topluluğu Halk Konseri Düzenlendi
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Çan ilçesinde Gönül Teli Müzik Topluluğu tarafından düzenlenen halk konseri, Etili köyündeki Kızılcıklık Parkı'nda büyük ilgi gördü. Sanatçılar çeşitli eserler sunarken, etkinlikte sanata verilen önem vurgulandı.

Çan ilçesinde Gönül Teli Müzik Topluluğu tarafından halk konseri düzenlendi.

Çan'a bağlı Etili köyündeki Kızılcıklık Parkı'nda gerçekleşen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Gönül Teli Müzik Topluluğu'nun sahne aldığı etkinlikte sanatçılar Ali Semercioğlu, Aşkın Köse, Ayça Aygün Onural, Ayşe Dağlıoğlu, Hakan Dokuyucu, Handan Alptekin, Mehmet Kırca, Semra Esen ve Zehra Serbest sahne aldı.

Solistlere kanunda Mert Ceylan, Keman'da Hamdi Kemancı ve Vahdet Özmen, Tambur'da Yaşar Atalay, gitarda Mert Çitakoğlu ve ritimde Kenan Ceylan eşlik etti. Topluluğun şefliğini ise Şerife Gümülcine üstlendi.

Etili Seramik Fabrikaları Kurucusu iş insanı İsmail Tülek, etkinlikte yaptığı konuşmada sanata ve müziğe verdikleri önemi vurgulayarak, bu tür sosyal etkinliklerle halkla bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konsere; Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral, İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Ünal ve Murat Çağlayan, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Deniz, Çan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Olgun, Çan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Görgün, Çan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Belma Türe, Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Tülek, Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin, Etili Köyü Muhtarı Ersin Güven, Fabrika Müdürü Selçuk Tülek ile çok sayıda köy muhtarı ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Kültür Sanat
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