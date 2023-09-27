Çameli Belediye Başkanı, Denizli Valisi'ne kitap takdim etti

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'a 'Çameli Sempozyumu' isimli kitabı takdim etti. Arslan ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ile de görüştü.

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'a "Çameli Sempozyumu" isimli kitabı takdim etti.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Çameli hakkında istişare görüşmesi yapan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Vali Coşkun'a Çameli Sempozyumu Yürütme Heyeti adına "Çameli Sempozyumu I" isimli kitabı takdim etti.

Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Vali Coşkun'un ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol ile Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen'i ziyaret etti. Başkan Arslan, İl Müdürü Akyol ile Çameli ilçesinde yürütülen kültür ve turizm faaliyetleri hakkında istişarede bulundu. - DENİZLİ