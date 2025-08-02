CAKA 2025 Yaz Müzik Okulu Final Konseri ile Tamamlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen CAKA (Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları) 2025 Yaz Müzik Okulu, İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen final konseriyle tamamlandı.

Nedime Hanım Konağı ve Dardanos Yerleşkesi'nde 26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılan CAKA Yaz Müzik Okulu'na 77 öğrenci, 17 eğitmen ve 5 kişilik idari heyet katıldı.

Türkiye'nin birçok kentinden gelen genç müzisyenlere, bireysel gelişim odaklı "Kişisel Müzik Atölyesi Modeli" ile eğitim verildi. Tamamlanan eğitimin ardından, bir hafta süren çalışmaları taçlandıran final konseri düzenlendi.

ÇOMÜ İÇDAŞ Kongre Merkezinde gerçekleşen konseri, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Mülkiye Başmüfettişi Oktay Çağatay, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen ve çok sayıda sanatsever takip etti.