C Takımı Filminin Senaryo Okumaları Kahkahalarla Gerçekleşti

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın yaptığı, yönetmenliğini Bora Onur'un üstlendiği, senaryosunu ise Barış Başar'ın kaleme aldığı C Takımı isimli komedi filminin oyuncuları senaryo okumalarında bir araya geldi.

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın yaptığı C Takımı isimli komedi filminin oyuncuları senaryo okumalarında bir araya geldi.

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın, yönetmenliğini Bora Onur'un yaptığı, senaryosunu Barış Başar'ın kaleme aldığıC Takımı isimli komedi filmi, yıldız isimleri buluşturdu.

30 yıldır arkadaş olan yedi kişinin yaşadığı maceraların anlatıldığı filmin başrollerini; Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt ve Turgay Tanülkü paylaşıyor.

Filmde bu isimlere Abdül Süsler, Billur Yılmaz, Emir Sefa Yıldırım, Dilara Üçüncüoğlu, Mustafa Şahin, Yonca Başak Kurum ve Yasemin Sümer eşlik ederken konuk oyuncular arasındaki yıldız isimler de dikkat çekiyor. C Takımı'nda; Altan Erkekli, Alper Saldıran, Faruk Sofuoğlu, Dost Elverve aynı zamanda filmin müziklerini yapan Çağatay Akman konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçecek.

İlk olarak yapım şirketi Greenart'ın Çekmeköy'deki ofisinde senaryo okumaları için bir araya gelen ekip, enerjisi ile filmin ilk sinyallerini verdi.

90'lı yıllarda lisede tanışan arkadaşların günümüzde birbirlerini koruyan bir ekip olarak anlatıldığı filmin hikayesi okundukça, kahkahalar havada uçuştu.

Filmin genel hikayesini de yazan yapımcı Vahdet Erdoğan, "Televizyonda yayınlandığı her seferinde gün birincisi olan, dijital platformda günlerce en çok izlenenler listesinde birinci sırada kalan Nasipse Olur ve yayın hakkı görüşmeleri devam eden Sil Baştan Kaynanam filmlerimizin ardından üçüncü filmimize başlıyoruz. Komedinin yıldız isimlerini bir araya getirdiğimiz filmde ilk buluşma çok keyifli geçti ve oyuncu seçiminde ne kadar isabetli karar verdiğimizi hissettik. 7 Ağustos'ta İstanbul'da çekimlerimiz başlıyor. Bu güzel enerji çekimlerde de devam edecek ve seyirciye de yansıyacağına inanıyorum," dedi.