Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Açıldı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Taksim Meydanı'nda açıldı. 100 ülkeden gelen sanatçılar, dans gösterileri ve etkinliklerle festivalde yer alacak.

Büyükçekmece Belediyesince bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin açılışı, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, organizasyon için kente gelen 100 ülkenin kültür sanat elçisi, açılışa ülkelerinin bayrakları ve geleneksel kıyafetleri ile katıldı, dans gösterileri yapıldı.

Sevgi, barış ve kardeşlik mesajlarının verildiği bu yılki festivale, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 100 ülkeden 1580 sanatçı katılıyor. Çalıştaylar, sergi, yarışma, konser, gösteri ve birçok kültür, sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak festival, 5 Ağustos'a kadar sürecek.

"Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali", Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür Sanat Festivali" ödülüne değer görüldü.