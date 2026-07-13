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BUÜ Halk Oyunları Grubu Malta'da bir ilke imza attı

BUÜ Halk Oyunları Grubu Malta'da bir ilke imza attı
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Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Oyunları Grubu, Malta'daki Aurora Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nde Zeybek, Halay, Horon gibi yöresel danslarla büyük beğeni topladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademik ve idari personelinden oluşan Halk Oyunları Grubu, 25-30 Haziran tarihleri arasında Malta'da gerçekleştirilen Aurora Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nde Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Bu yıl yedinci kez düzenlenen organizasyona Türkiye'den ilk defa bir halk oyunları topluluğu davet edildi. Söz konusu katılım, BUÜ'nün kültürel diplomasi faaliyetlerine katkı sunmasının yanı sıra, Türk halk kültürünün uluslararası ölçekte tanıtılması açısından da önem taşıyor.

Zengin anadolu repertuarı Malta sahnesinde

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Nazım Gürak'ın eğitmenliğinde hazırlanan grup, festival programı kapsamında Türkiye'nin zengin kültürel mirasını yansıtan geniş bir repertuar sundu. Malta'da sahne alan topluluk; Zeybek, Halay, Horon ve Balkan yörelerinden derlenen özgün koreografileriyle izleyicilerin beğenisine sunuldu.

"Kültürel tanıtım faaliyetlerine devam etmeyi hedefliyoruz"

Festival hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Nazım Gürak, "Polonya, Letonya, Yunanistan, Finlandiya, Litvanya ve Hırvatistan gibi ülkelerin sahne aldığı organizasyonda, ekibimizin sergilediği performans Malta halkının büyük beğenisini ve sempatisini kazandı. Türkiye'yi uluslararası arenada gururla temsil eden üniversite personelimizle kültürel tanıtım faaliyetlerine hız kesmeden devam etmeyi hedefliyoruz. Gelecek yıllarda da benzer uluslararası etkinliklerde yer almayı planlıyor, bu doğrultuda yeni dönem hazırlıklarımıza önümüzdeki Ekim ayı itibarıyla yeniden başlamayı öngörüyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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