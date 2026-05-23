Huzurevindeki yaşlıların bayram bakımı, lise öğrencilerinden

Bursa'da Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Yıldırım Kaymakamlığı koordinesinde huzurevi sakinlerine Kurban Bayramı öncesi saç kesimi, boyama ve el bakımı hizmeti sundu. Okul Müdürü Mediha Karasu, geleneksel hale gelen projenin kültürel değerlerin aktarılmasına katkı sağladığını belirtti.

Bursa'da Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri Alanı öğrencileri, Yıldırım Kaymakamlığı koordinesinde Fethiye Dörtçelik Huzurevi ve Kaplıkaya Huzurevi sakinlerine Kurban Bayramı öncesi kişisel bakım hizmeti sundu.

Güzellik Hizmetleri Alanı öğrencileri, Yıldırım Kaymakamlığı koordinesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Öğretmenleriyle birlikte Fethiye Dörtçelik Huzurevi, Ata Bakım Merkezi ve Kaplıkaya Huzurevi'ni ziyaret eden gençler, yaşlıların saç kesimi, boyası ile el ve tırnak bakımlarını gerçekleştirdi.

"Bayram öncesi anlamlı buluşma"

Okul Müdürü Mediha Karasu, her yıl geleneksel olarak huzurevlerindeki yaşlılarla bir araya geldiklerini belirterek, mesleki eğitimin toplumsal faydaya dönüşmesinin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Karasu, projenin hem kültürel değerlerin aktarılmasına katkı sağladığını hem de öğrencilere önemli bir deneyim kazandırdığını dile getirerek, "Gerekli bakımları yaptılar. Huzurevi sakinleri, gençleri gördüklerinde mutlu oluyorlar. Bayrama girmeden güzelleşmek, ziyaretçilerine iyi görünecek olmak onları mutlu ediyor. Gençlerimiz de onlarla sohbet ediyor. Bizim adımıza da farklı anlamlı bir etkinlik oluyor." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
