Bursa Tahinli Pidesine Siyah Susam Yorumlaması

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 2021 yılında coğrafi işaret tescili verilen "Bursa tahinli pidesi", kentteki bir fırın işletmecisi tarafından siyah susam tahiniyle yeniden yorumlandı.

Kentteki tarihi bir işletmede fırıncı olan Bülent Mertyürek, bazı beslenme uzmanlarının "siyah susam" tüketme önerisi üzerine bu ürünü Peru'dan getirterek, işletmelerinde 1926'dan beri aynı reçeteyle ürettikleri "Bursa tahinli pide"de denedi.

Mertyürek, yaklaşık 20 denemenin ardından arzu ettiği reçeteye ulaşarak, siyah susamın tahininden yaptığı tahinli pideyi müşterilerinin beğenisine sundu. İşletmede ayrıca, siyah susamdan yapılan helva, yağ ve tahin satışı da gerçekleştiriliyor.

Fırıncı Bülent Mertyürek, AA muhabirine, işletmelerinde aynı reçeteyle 99 yıldır beyaz susamdan elde edilen tahinle "Bursa tahinli pide" üretimi yaptıklarını söyledi.

Beslenme uzmanlarının tavsiyesi üzerine siyah susamdan üretilen mamulleri tüketenlerin olumlu yorumlarını okuduğunu anlatan Mertyürek, şöyle konuştu:

"Hekimler ve beslenme uzmanları tarafından önerilmeye başlandı. Ben de okuyup, araştırdığımda beyaz susamdan çok daha güçlü etki barındıran bir besin kaynağı. Bunun üzerine 'Siyah susamı neden tahin olarak diğer ürettiğimiz ürünlerde kullanmıyoruz?' dedim. Siyah susamı Peru'dan ithal ettik. Tahin haline getirip, pidemizde kullandık."

Yeni lezzet Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali'nde beğeniye sunuldu

Mertyürek, siyah tahinli pideyi Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali'nde tüketicilerin beğenisine sunduklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

Yaklaşık 20 denemeden sonra arzu ettiği siyah tahinli pide reçetesine ulaştığını ifade eden Mertyürek, "Tahinli pidenin hamurunu biraz değiştirdim. Siyah susam tahinine biraz daha uyum sağlayacak şekilde geliştirdim. Tüketen herkes bunun daha hafif olduğunu söyledi. Farklı görüntüsü de çok beğenildi." diye konuştu.

Bülent Mertyürek, 50 yıldır "Bursa tahinli pide" üretimi yaptığını belirterek, kentte alışkanlığın değiştirilmesinin zor olduğunu ancak gençlerin siyah susam tahiniyle yapılan pideyi beğendiğini vurguladı.

Siyah susamın kabuğunu soymadan çekip tahin haline getirdiklerini aktaran Mertyürek, "Diğer tahine göre daha güçlü bir antioksidan, mineral ve kalsiyum kaynağı haline geliyor. Daha hafif, keyifle tüketilebilecek bir ürün. Tüketen herkes bir müddet sonra tadına alışıyor." ifadelerini kullandı.

Mertyürek, son dönemde gastronomi turizminin de oldukça canlandığını dile getirerek, yolu Bursa'ya düşenleri siyah tahinli pideyi denemek üzere fırınlarına davet etti.

Siyah tahinli pideyi deneyen esnaf Kerim Yıldız da yıllardır Bursa tahinli pide tükettiğini ve lezzetini çok sevdiğini dile getirerek, beyaz ve siyah susamdan yapılan iki tahinli pide arasında çok fazla bir tat farkı olmadığını söyledi.