Bursa Ormanlarında Kızıl Geyik Ailesi Fotokapanla Görüntülendi

Bursa'da ormanlık alanda yerleştirilen fotokapan, kızıl geyik ailesinin yürüyüş anlarını görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce, yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Uludağ'da ormana kurulan fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde, kızıl geyik ve yavruların yürüdüğü anlar yer aldı.

Kızıl geyik ailesinin görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün NSosyal hesabından, "Ormanın derinliklerinden gelen huzurlu bir ritim, yeşilin ve toprağın kokusuyla birleşiyor. Yavru kızıl geyikler annelerinin koruması altında huzurla dolaşıyor." notuyla paylaşıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Kültür Sanat
