Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal
Bursa Büyükşehir Belediyesinin İstanbul ile Bursa arasında düzenlediği deniz otobüsü seferlerinden 8'i, olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildi. Sefer iptalleri Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Armutlu (İhlas) güzergahlarını kapsıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: AA / İlhan Atabey - Kültür Sanat