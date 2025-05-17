Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal

Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal
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Bursa Büyükşehir Belediyesinin İstanbul ile Bursa arasında düzenlediği deniz otobüsü seferlerinden 8'i, olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildi. Sefer iptalleri Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Armutlu (İhlas) güzergahlarını kapsıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Kültür Sanat
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