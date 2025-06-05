Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Genç Yeteneklere Sertifika Töreni

Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Genç Yeteneklere Sertifika Töreni
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Bursa Devlet Tiyatrosu, 1971 yılından bu yana düzenlediği Feraizcizade Mehmed Şakir Efendi Gençlik Kursu'nun mezunlarını verdi. 2024-2025 eğitim dönemini başarıyla tamamlayan genç yeteneklere sertifikaları törenle takdim edildi. Ayrıca, mezun öğrencilerin sahnelediği 'Kafkas Tebeşir Dairesi' adlı oyun büyük ilgi gördü.

Bursa Devlet Tiyatrosunun 1971 yılından bu yana aralıksız düzenlediği Feraizcizade Mehmed Şakir Efendi Gençlik Kursu, bu yılki mezunlarını verdi.

Yetenek sınavıyla seçilmiş genç yeteneklerin sanat dünyasına kazandırıldığı kursta, 2024-2025 eğitim dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilere, sertifikaları Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Törende, mezun olan öğrenciler tarafından, yönetmenliğini Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçısı Kerim Çağrı Zora'nın üstlendiği, Bertolt Brecht'in kaleme aldığı "Kafkas Tebeşir Dairesi" adlı oyun sahnelendi.

Oyunu, Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Sezai Yılmaz, sanatçılar, tiyatroseverler ve kursiyerlerin aileleri izledi.

Genç oyuncular, sergiledikleri başarılı performansla izleyicilerden tam not aldı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat
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