Bursa Devlet Tiyatrosu 'Kahvaltı Dahil' Oyununu Sahneleyecek
Bursa Devlet Tiyatrosu, Fransız yazar Christine Reverho'nun kaleme aldığı 'Kahvaltı Dahil' oyununun prömiyerini 14 Mayıs'ta gerçekleştirecek. Oyun, eski bir otel odasında geçen farklı yaşam öykülerini konu alıyor ve önemli bir yapım olarak geldiği dikkat çekiyor.
Bursa Devlet Tiyatrosu, Fransız yazar Christine Reverho'nun kaleme aldığı "Kahvaltı Dahil" oyununun prömiyerini 14 Mayıs'ta gerçekleştirecek.
Devlet Tiyatrolarının "Genç Sahne" projesi kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu, "Kahvaltı Dahil" adlı yeni bir yapımla izleyiciyle buluşacak.
Reverho'nun yazdığı, Pınar Güzelyürek Çelik'in Türkçeye çevirdiği "Kahvaltı Dahil" adlı oyunun yönetmenliğini Ali Bircan Teke üstlenirken proje danışmanlığını ise Ömer Naci Topcu yürütüyor.
Oyunun dekor tasarımını Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Rabia Kip, ışık tasarımını Eser Dursun, müziklerini de Prof. Dr. Ayhan Heyvacı üstleniyor.
Eski bir otel odasında geçen farklı yaşam öykülerinin anlatıldığı oyunda Öykü Esendemir, Salih Cem Şener, Serkan Çetinkaya, Melisa İclal Yamanarda Zurnazanlı, Cem Arabacıoğlu, Nergiz Acar, Ufuk Şener, Nazlı Ceren Argon ve Cengiz Bodur rol alıyor.
Oyunun prömiyeri Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de yapılacak.
Oyun 15-16 Mayıs'ta saat 20.00'de, 17 Mayıs'ta 15.00 ve 20.00 saatlerinde aynı sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.