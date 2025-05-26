Bursa'daki Anaokulundan Yerli Araçlar İçin Klip

Bursa'daki Anaokulundan Yerli Araçlar İçin Klip
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Genç Kardelen Anaokulu'nun öğrencileri, yerli savunma sanayisi araçlarını eğlenceli bir şekilde öğrenmek için 'Biz yaptık' şarkısıyla klip hazırladı. Eğitim müdürü Fehime Şişli, çocuklarda yerli ve milli bilincin gelişmesini hedeflediklerini belirtti.

Bursa'da bir anaokulunun öğrencileri, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla üretilen yerli araçları öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları kliple öğrendi.

Kentte 11 yıldır faaliyet gösteren Genç Kardelen Anaokulu'nun öğrencileri ve öğretmenleri, yerli savunma sanayisi araçları için TEKNOFEST kapsamında hazırlanan "Biz yaptık" şarkısıyla klip hazırladı.

"KIZILELMA", "AKINCI", "HÜRKUŞ", "PARS" gibi yerli savunma sanayisi araçlarının fotoğraflarını elinde tutan 3-6 yaş grubundaki öğrencilerin şarkıya eşlik ederek çektiği klip, sosyal medyada ilgi gördü.

Eğitim kurumunun müdürü Fehime Şişli, AA muhabirine, okul öncesi eğitimin çocukların sosyal ve zihinsel gelişimleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Eğitim yöntemleri ve yaptıkları etkinliklere değinen Şişli, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla üretilen yerli ve milli araçları eğlenirken öğretmek amacıyla öğrencilerle klip hazırladıklarını dile getirdi.

Şişli, şöyle devam etti:

"Her hafta pazartesi günleri velilerimize haftalık planlarımızı atıyoruz. Öğretmenlerimizle yaptığımız toplantıda o ay planlarımızın içinde sanayi ve teknolojinin gelişimi vardı. Neden yerli ve milli kendi Türk sanayi devrimlerimizden bahsetmediğimizi konuştuk. Çocuklarımız genel olarak Batı kültürüne özenti şeklinde 'Batman', 'Örümcek Adam' gibi karakterlerle yetişiyor, bizim de PARS, AKINCI, HÜRKUŞ gibi kahramanlarımız var."

Fehime Şişli, klip sayesinde minik öğrencilerin milli araçları merak edip araştırmaya başladıklarını, Milli Teknoloji Hamlesi hakkında öğretmenlere sorular yönelttiklerini dile getirdi.

Sloganları "Severek öğrenelim, öğretirken eğlenelim"

Okulun "Severek öğrenelim, öğretirken eğlenelim" şeklinde bir sloganının olduğunu belirten Şişli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de bu slogan çerçevesinde çocuklarımıza savunma ve teknoloji devriminde ülkemizin neler yaptığını ve ülkemizdeki kahramanları bir video klip ile eğlenerek öğretmek istedik. Aklımıza böyle bir şey geldi. Ardından videoyu çektiğimizde çocuklarımızdan 'Hocam Pars kim, Akıncı kim?' gibi sorular geldi. Bu bizi de çok mutlu etti. Amacımız çocuklarımıza yerli ve milli teknolojimizi, savunma sanayimizi öğretmek, kahramanlarımızı entegre etmek, ülkemize hizmet etmekti. Bu sayede nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Semih Şahin - Kültür Sanat
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor

Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvasını bozmuyor
Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı

Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Fahiş fiyatı bitirecek hamle! Tarih verildi, 81 ilde başlayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.