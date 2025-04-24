İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi

İstanbul'da bitmeyen gece! İlçelerden fotoğraf yağıyor
Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama

İnfial yaratan deprem iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı

Depremden kaçan çocuk, silahtan ateşlenen merminin hedefi oldu

Bursa'da 'Uzun İnce Bir Yoldayım' Konseri Büyüledi

Bursa'da 'Uzun İnce Bir Yoldayım' Konseri Büyüledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen konserde solistler Emirhan Kartal ve Seher Çelik, Aşık Veysel'in eserlerini seslendirdi. Etkinlikte İstanbul Devlet Halk Müziği Korosu da yer aldı.

Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Uzun İnce Bir Yoldayım" konserinde solist Emirhan Kartal ve Seher Çelik aynı sahneyi paylaştı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Uğur Kaya yönetti.

Gecede, İstanbul Devlet Halk Müziği Korosu ve solistler halk ozanı ve şairi Aşık Veysel'in eserlerinden oluşan geniş repertuvara yer verdi.

Konserde "Kara toprak", "Uzun ince bir yoldayım", "Güzelliğin on para etmez" ve "Keklik" gibi türkülere müzikseverler de eşlik etti.

Solistler ve koro, sanatseverler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.